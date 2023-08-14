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Украина примет участие в Олимпиаде-2024 даже с "нейтральными" спортсменами из РФ и Беларуси

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Понедельник 14 августа 2023 12:23
Украина примет участие в Олимпиаде-2024 даже с "нейтральными" спортсменами из РФ и Беларуси Фото: Украина примет участие в Олимпиаде-2024 даже с "нейтральными" спортсменами из РФ и Беларуси (olympics.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готова принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, даже если там будут представлены "нейтральные" спортсмены из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Олимпийского комитета Украины, министра спорта Вадима Гутцайта в интервью Kyodo News.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет", - заявил Гутцайт.

Стоит отметить, что ранее Украина намекнула, что может отказаться от участия в Играх 2024 года, если российским или белорусским спортсменам будет позволено соперничать даже под нейтральным флагом.

Россияне и белорусы на Олимпиаде

Напомним, Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже в этом году Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

В Украине жестко отреагировали на такой абсурдный шаг - пригласили главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут и напоминали о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допускать россиян и белорусов в Олимпиаду.

Документ отмечает, что допуск россиян и белорусов к спортивным соревнованиям невозможен даже "в нейтральном формате" - без флагов и гимна.

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