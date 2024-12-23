Польша начала развивать артиллерию на основе опыта войны в Украине, - Defence24
Польские военные учатся у Вооруженных сил Украины в области инженерных работ, использовании дронов и систем РЭБ. А польская артиллерия работает над адаптацией таблиц стрельбы для западных боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.
Глава отделения военной техники и развития Главного управления ракетных и артиллерийских войск Польши полковник Войцех Далка отметил, что война в Украине продемонстрировала необходимость ускорения модернизации и оптимизации артиллерийских систем.
По его словам, артиллерийские подразделения Польши продолжают развивать дивизионные комплекты Regina с гаубицами Krab и батальонные звенья Rak, которые обладают автономностью и интегрированным управлением. Далка отметил, что эти системы нуждаются в дополнительных элементах, таких как машины технической поддержки. В частности, война в Украине подтвердила правильность выбранного направления развития ствольной артиллерии.
В Польше считают, что традиционные представления о достаточных запасах боеприпасов устарели. Ведь даже миллионы снарядов в год может быть недостаточно для современных конфликтов. Это обусловливает необходимость в расширении логистической инфраструктуры, включая хранение, транспортировку и централизованное управление боеприпасами.
Также в Польше хотят перенять опыт украинских военных в области инженерных работ, поскольку создание укрытий и складов приобрели новое значение.
Переброска ПВО в Польшу
Недавно мы писали о том, что США открыли новую базу противоракетной обороны на севере Польши.
Так, Норвегия передаст Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра.
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