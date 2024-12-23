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Польша начала развивать артиллерию на основе опыта войны в Украине, - Defence24

Понедельник 23 декабря 2024 13:50
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Польша начала развивать артиллерию на основе опыта войны в Украине, - Defence24 Иллюстративное фото: Польша начала развивать артиллерию на основе опыта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польские военные учатся у Вооруженных сил Украины в области инженерных работ, использовании дронов и систем РЭБ. А польская артиллерия работает над адаптацией таблиц стрельбы для западных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Глава отделения военной техники и развития Главного управления ракетных и артиллерийских войск Польши полковник Войцех Далка отметил, что война в Украине продемонстрировала необходимость ускорения модернизации и оптимизации артиллерийских систем.

По его словам, артиллерийские подразделения Польши продолжают развивать дивизионные комплекты Regina с гаубицами Krab и батальонные звенья Rak, которые обладают автономностью и интегрированным управлением. Далка отметил, что эти системы нуждаются в дополнительных элементах, таких как машины технической поддержки. В частности, война в Украине подтвердила правильность выбранного направления развития ствольной артиллерии.

В Польше считают, что традиционные представления о достаточных запасах боеприпасов устарели. Ведь даже миллионы снарядов в год может быть недостаточно для современных конфликтов. Это обусловливает необходимость в расширении логистической инфраструктуры, включая хранение, транспортировку и централизованное управление боеприпасами.

Также в Польше хотят перенять опыт украинских военных в области инженерных работ, поскольку создание укрытий и складов приобрели новое значение.

Переброска ПВО в Польшу

Недавно мы писали о том, что США открыли новую базу противоракетной обороны на севере Польши.

Так, Норвегия передаст Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра.

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