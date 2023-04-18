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Польша начала строить электронный барьер на границе с РФ

Фото: Мариуш Каминский (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша начала возводить электронный барьер на границе с Калининградской областью России для того, чтобы эффективнее контролировать ситуацию на границе.

Об этом сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

"Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией", - сообщил Каминский.

Систему камер и датчиков движения установят на 199 км границы. Он охватит всю сухопутную границу с РФ, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Каминский отметил, что барьер на границе с Россией будет "невероятно современным" - таким, как и на границе с Беларусью.

"Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучшая защищенная граница в Европейском Союзе", - сказал он.

Участок защитного барьера будет разделен на 12 функциональных секций. На ней установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысяч видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

На строительство барьера предусмотрено более 83 млн долларов, в том числе более 9 млн долларов - на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Напомним, Польша построила 107 км заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.

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