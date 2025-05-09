Польша планирует усложнить получение гражданства: теперь ждать 10 лет

В Польше правая партия PiS подала в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение правил получения польского паспорта для иностранцев. Все - из-за "миграционных угроз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на the warsaw.
Иностранцам предлагают предоставлять гражданство только после десяти лет легального проживания в Польше - вместо нынешних трех.
Об этом 6 мая сообщил председатель парламентского клуба "Права и справедливости" (PiS), экс-министр обороны Мариуш Блащак.
"Мигранты, которые легально находятся здесь и совершают преступления, тоже должны быть депортированы из Польши", - заявил он на пресс-конференции в Люблине.
Депутат от PiS Михал Москаль объяснил инициативу ростом преступлений среди иностранцев. По его словам, в Люблине их количество выросло на 81% - с 260 в 2023 году до 470 в 2024 году.
Москаль отметил, что часть из этих преступлений совершили украинцы.
По официальной статистике полиции, в 2024 году в Люблине и области было зарегистрировано более 9 тысяч преступлений. Иностранцы совершили лишь 5% из них.
К тому же, из 219 случаев, которые зачисляют мигрантам, на 1 человека приходится более 200 преступлений - его подозревают в серии взломов банковских счетов.
Блащак заявил, что PiS будет настаивать на срочном рассмотрении законопроекта уже на ближайшем заседании Сейма. Он также считает, что десятилетний срок необходим для полноценной интеграции иностранцев в польское общество.
Напомним, начиная с 2026 года Франция вводит более жесткие условия для получения гражданства. Иностранцам придется сдавать экзамен по языку на уровень B2, проходить гражданский тест, подтверждать интеграцию в общество и иметь "примерное поведение". Лица с судимостями или без легального статуса автоматически будут получать отказ.
Также мы рассказывали, что иностранцы и лица без гражданства могут получить украинское гражданство по территориальному происхождению, если имеют родственников, которые были гражданами или постоянно проживали в Украине.
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