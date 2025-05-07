Получить гражданство Франции станет труднее: новые жесткие правила с 2026 года
С января 2026 года во Франции вступят в силу новые более жесткие правила для желающих получить гражданство. Соответствующий циркуляр подписал министр внутренних дел Бруно Ретайо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schengen.News.
Повышенные требования к языку, интеграции и поведению
Согласно документу, претенденты на гражданство должны будут сдавать экзамен на уровень B2 по французскому языку - как устный, так и письменный. Кроме этого, они будут проходить гражданский тест и демонстрировать знание истории и ценностей Франции.
Также заявителей будут проверять на "примерное поведение": наличие судимостей, соблюдение законов и вклад в общество. Те, кто был осужден до шести месяцев заключения или более, автоматически получат отказ.
Профессиональная интеграция и статус пребывания
Еще одно требование - доказанная интеграция во французское общество по меньшей мере в течение пяти лет. В частности, может потребоваться наличие контракта на работу сроком от 24 месяцев или бессрочного договора.
Документ также касается мигрантов без легального статуса: их заявки на гражданство предлагают отклонять автоматически.
"Заявления иностранцев, находящихся во Франции нелегально, или в отношении которых действуют приказы о депортации или запрете на въезд, должны признаваться неприемлемыми", - говорится в директиве.
По данным Генеральной дирекции по делам иностранцев во Франции, в 2024 году французское гражданство получили 66 745 человек - на 8,3% больше, чем годом ранее.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что иностранцы и лица без гражданства могут получить украинское гражданство по территориальному происхождению, если они имеют родственные связи с Украиной.
Также мы писали, что отказаться от гражданства Украины во время войны разрешено, но только при определенных условиях. Процедура является добровольной и начинается по личной инициативе заявителя. Окончательное решение принимает президент Украины путем подписания соответствующего указа.
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