Кто и как может получить гражданство Украины: разъяснения для иностранцев

Иностранцы и лица без гражданства, которые имеют родственные связи с Украиной и постоянно проживают за рубежом, могут получить украинское гражданство по территориальному происхождению.

Как это сделать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины .

Украинское гражданство по территориальному происхождению могут получить иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают за границей и имеют родственную связь с территориями, входившими в состав исторических форм государственности Украины.

Для этого заявитель или его родственники (родители, бабушка или дедушка, брат или сестра, дети или внуки) должны были родиться или постоянно проживать на территории, которая стала частью Украины до 24 августа 1991 года. К таким территориям также относятся земли, входившие в состав УНР, ЗУНР, Украинского Государства, УССР, Закарпатской Украины и УССР.

Какие документы нужны

Основной пакет включает:

заявление о получении гражданства;

2 фотографии (35×45 мм);

документы, подтверждающие основание для приобретения (рождение или проживание заявителя или его родственника);

документы о родственных связях;

декларацию об отсутствии другого гражданства или обязательства его прекратить (в зависимости от статуса заявителя).

Если документов, подтверждающих основание, нет - нужно подать судебное решение.

В случае, если несовершеннолетний ребенок приобретает гражданство вместе с отцом или матерью, прилагается соответствующее заявление и согласие ребенка (от 14 лет).

Ограничения для граждан рф

Прием заявлений от граждан России прекращен на период действия военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.

Детали и перечень документов - по ссылке (пункты 24-44 Порядка, утвержденного Указом Президента № 215 от 27.03.2001).