Польша планирует отменить выплаты для украинских беженцев: что может измениться с 1 июля

Напомним, мы сообщали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.

Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше.

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