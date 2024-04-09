Польща планує скасувати виплати для українських біженців: що може змінитися з 1 липня

Нагадаємо, ми повідомляли, що тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.

Також ми розповідали, скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі.

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