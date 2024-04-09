Польща планує скасувати виплати для українських біженців: що може змінитися з 1 липня

Уряд Польщі планує скасувати частину виплат для українських біженців з 1 липня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону на сайті польського уряду.
Новий законопроєкт передбачає:
При цьому збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям:
Також плануються зміни в частині обов’язку дітей з України відвідувати систему польської освіти та у сфері визнання кваліфікацій, зокрема, психологів.
Нагадаємо, ми повідомляли, що тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.
Також ми розповідали, скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.