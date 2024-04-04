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Польша не планирует прямого участия в войне в Украине, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша не планирует прямого участия в войне в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

На конференции в Гливице Туску был задан вопрос о проходящих в Брюсселе переговорах между министрами иностранных дел стран НАТО, в частности, о возможном создании миссии Альянса на Украине.

"Я не буду комментировать этот вопрос до тех пор, пока не получу полную информацию о масштабах этих переговоров и их результатах. На данный момент я могу повторить то, что я также сказал президенту (Франции Эммануэлю, - ред.) Макрону, то, что я также представил другим лидерам, президенту (США Джо, - ред.) Байдену: Польша не предполагает прямого участия в войне на украинской земле", - ответил премьер-министр. - ответил он. 

 

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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