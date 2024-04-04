Польша не планирует прямого участия в войне в Украине, - Туск

На конференции в Гливице Туску был задан вопрос о проходящих в Брюсселе переговорах между министрами иностранных дел стран НАТО, в частности, о возможном создании миссии Альянса на Украине.

"Я не буду комментировать этот вопрос до тех пор, пока не получу полную информацию о масштабах этих переговоров и их результатах. На данный момент я могу повторить то, что я также сказал президенту (Франции Эммануэлю, - ред.) Макрону, то, что я также представил другим лидерам, президенту (США Джо, - ред.) Байдену: Польша не предполагает прямого участия в войне на украинской земле", - ответил премьер-министр. - ответил он.