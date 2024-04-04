Польща не планує прямої участі у війні в Україні, - Туск

Ініціатива Макрона про відправку військ до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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