Польша подняла истребители из-за ракетного обстрела Украины

Авиация Польши и союзников ночью 28 сентября подняла в воздух авиацию из-за массированного ракетного удара РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Отмечается, что в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начали дежурство польская и союзная авиация.

"В воздух были подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, переведены в состояние высокой боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию.