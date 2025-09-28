ua en ru
Польша подняла истребители из-за ракетного обстрела Украины

Польша, Воскресенье 28 сентября 2025 06:10
Польша подняла истребители из-за ракетного обстрела Украины Фото: истребитель F-16 ВВС Польши (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Авиация Польши и союзников ночью 28 сентября подняла в воздух авиацию из-за массированного ракетного удара РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Отмечается, что в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, в воздушном пространстве Польши начали дежурство польская и союзная авиация.

"В воздух были подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, переведены в состояние высокой боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию.

Комбинированный удар РФ по Украине

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские захватчики массированно атаковали Украину ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

Во многих областях страны раздаются взрывы, работают силы ПВО.

Подробно о масштабной ракетно-дроновой атаке, - читайте в материале РБК-Украина.

Польша обстріл Києва Атака дронов
