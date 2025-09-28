Польща підняла винищувачі через ракетний обстріл України
Авіація Польщі та союзників вночі 28 вересня підняла в повітря авіацію через масований ракетний удар РФ по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.
Зазначається, що у зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у повітряному просторі Польщі розпочали чергування польська та союзницька авіація.
"У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, переведені у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо у районах, що прилягають до зон підвищеної загрози.
Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.
Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 28, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/zKkh6xuZZC
Комбінований удар РФ по Україні
В ніч на неділю, 28 вересня, російські загарбники масовано атакували Україну ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.
У багатьох областях країни лунають вибухи, працюють сили ППО.
