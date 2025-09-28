ua en ru
Польща підняла винищувачі через ракетний обстріл України

Неділя 28 вересня 2025 06:10
Польща підняла винищувачі через ракетний обстріл України Фото: винищувач F-16 ВПС Польщі (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Авіація Польщі та союзників вночі 28 вересня підняла в повітря авіацію через масований ракетний удар РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

Зазначається, що у зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у повітряному просторі Польщі розпочали чергування польська та союзницька авіація.

"У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, переведені у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо у районах, що прилягають до зон підвищеної загрози.

Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.

Комбінований удар РФ по Україні

В ніч на неділю, 28 вересня, російські загарбники масовано атакували Україну ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

У багатьох областях країни лунають вибухи, працюють сили ППО.

Детально про масштабну ракетно-дронову атаку, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

