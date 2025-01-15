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Польша подняла в небо авиацию на фоне ракетной атаки РФ по Украине

Фото: кроме авиации в готовность приведены средства ПВО и радиолокационной разведки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 15 января, Россия массированно обстреливает Украину крылатыми ракетами и авиабомбами. В связи с этим Польша подняла боевую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

"Внимание, в связи с нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Так уточнили, что в соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в распоряжении, и подняты в воздух пары истребителей. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

В командовании уточнили, что принятые меры направлены для обеспечения безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами.

"Оперативное командование РСЗО осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили военные.

Обстрел РФ Украины

Напомним, сегодня ночью Российская Федерация пыталась атаковать Украину дронами. Из-за этого в ряде регионов, и в том числе в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Позже угроза исчезла, но около трех ночи в Воздушных силах ВСУ сообщили, что с аэродрома "Оленья" Мурманской области взлетели группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. После этого, начиная примерно с шести утра по Украине начала распространяться тревога.

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