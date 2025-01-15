В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов
В ночь на 15 января в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА, которые зафиксированы в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал в Киеве объявили в 00:48. В других областях тревоги были объявлены раньше. Военные также уточнили, в чем причина.
"Внимание! Город Киев, город Бровары! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорится в сообщении.
Через несколько минут информацию подтвердил новый глава КГВА Тимур Ткаченко, отметив, что сигнал связан с БgЛА россиян вблизи Киева.
Обновлено в 01:00
В Воздушных силах обновили информацию о движении вражеских ударных дронов. Сейчас зафиксировано, что:
- БпЛА на востоке и юге Сумской области держит курс - юго-западный/юго-восточный;
- БпЛА на юге Черниговской области, курс - юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Харьковской области, курс - северо- и юго-восточный;
- БпЛА на севере Киевской области, курс - северный.
Обновлено в 01:08
В Киеве объявили отбой тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:58 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкий, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Напомним, что вчера, в ночь на 14 января, еще начиная с вечера 13 числа, россияне атаковали Украину 80 БпЛА, среди которых были ударные беспилотники по типу Shahed и дроны-имитаторы. К утру силы ПВО сбили уже 58 из них, еще 21 был локально потерян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.