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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

Среда 15 января 2025 00:58
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов Фото: вблизи столицы есть БпЛА (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 января в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА, которые зафиксированы в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал в Киеве объявили в 00:48. В других областях тревоги были объявлены раньше. Военные также уточнили, в чем причина.

"Внимание! Город Киев, город Бровары! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорится в сообщении.

Через несколько минут информацию подтвердил новый глава КГВА Тимур Ткаченко, отметив, что сигнал связан с БgЛА россиян вблизи Киева.

Обновлено в 01:00

В Воздушных силах обновили информацию о движении вражеских ударных дронов. Сейчас зафиксировано, что:

  • БпЛА на востоке и юге Сумской области держит курс - юго-западный/юго-восточный;
  • БпЛА на юге Черниговской области, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковской области, курс - северо- и юго-восточный;
  • БпЛА на севере Киевской области, курс - северный.

Обновлено в 01:08

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:58 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкий, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

Напомним, что вчера, в ночь на 14 января, еще начиная с вечера 13 числа, россияне атаковали Украину 80 БпЛА, среди которых были ударные беспилотники по типу Shahed и дроны-имитаторы. К утру силы ПВО сбили уже 58 из них, еще 21 был локально потерян.

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