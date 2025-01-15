Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - ПС

В ночь на 15 января Российская Федерация подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В случае, если вылет боевой, существует угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 03:07 сигнал воздушной тревоги продолжается только в Донецкой области. Однако отметим, что перед этим в течение нескольких часов тревога была в разных регионах, в том числе в городе Киев, поскольку враг пытался атаковать украинские населенные пункты дронами.

Напомним, что об угрозе обстрела может еще свидетельствовать и то, что вчера Россия увеличила количество кораблей в Черном море, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Утром военные фиксировали 4 судна с общим залпом до 28 ракет. Обычно, когда наблюдается увеличение носителей "Калибров" и взлетают бомбардировщики Ту-95МС - в этот период Россия массированно обстреливает Украину.

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