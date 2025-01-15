ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - ПС

Среда 15 января 2025 03:07
UA EN RU
Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - ПС Фото: украинцев призвали не игнорировать тревогу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 января Российская Федерация подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В случае, если вылет боевой, существует угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, Россия)", - говорится в сообщении в 02:57.

Военные призвали украинцев следить за дальнейшими сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:07 сигнал воздушной тревоги продолжается только в Донецкой области. Однако отметим, что перед этим в течение нескольких часов тревога была в разных регионах, в том числе в городе Киев, поскольку враг пытался атаковать украинские населенные пункты дронами.

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома &quot;Оленья&quot;, - ПС

Напомним, что об угрозе обстрела может еще свидетельствовать и то, что вчера Россия увеличила количество кораблей в Черном море, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Утром военные фиксировали 4 судна с общим залпом до 28 ракет. Обычно, когда наблюдается увеличение носителей "Калибров" и взлетают бомбардировщики Ту-95МС - в этот период Россия массированно обстреливает Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский показал новое видео общения с пленным солдатом КНДР
Зеленский показал новое видео общения с пленным солдатом КНДР
DAILY
Капля газа в море политики. Что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Капля газа в море политики. Что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину