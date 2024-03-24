Польша подняла самолеты из-за российской ракетной атаки на Украину

Польша подняла в небо свои и союзнические самолеты из-за интенсивных действий дальней авиации РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.
"Оперативное командование ВС сегодня вечером наблюдает интенсивную деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", – говорится в сообщении.
В ВС отметили, что начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.
"Предупреждаем, что польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", – предупредили польские военные.
В Украине ночью 24 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о 14 бортах ТУ-95МС – носителях крылатых ракет.
В Киеве в ходе российской ракетной атаки раздались взрывы. КМВА сообщает о работе ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.