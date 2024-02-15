Польша подняла боевую авиацию во время ракетного удара по Украине

Польша подняла боевую авиацию во время ракетного удара российской армии по территории Украины утром 15 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши в Twitter.
"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.
Командование приступило ко всем необходимым процедурам для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.
"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в вооруженных силах Польши.
Напомним, утром 15 февраля, российская армия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Во многих регионах пострадали гражданские объекты.
Около двух часов по киевскому времени с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, войска РФ могли направить для атаки Львова и области более десяти ракет.
"По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры", - отметил он.
В мэрии уточнили, что взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу. На месте действуют оперативные службы.