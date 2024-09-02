Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине
В связи с масштабной ракетной атаки России по Украине, в юго-восточной части Польши поднята в воздух польская и союзническая авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование польской армии в соцсети Х.
"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа этого года
В связи с угрозой, в командовании не исключают повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации.
"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование Республики Польша осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.
Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 2, 2024
Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/eLXEPWLMGs
Ночной обстрел Украины
2 сентября в 4:40 в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара со стороны России.
Позже в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.
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