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Польща підняла авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Понеділок 02 вересня 2024 06:10
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Польща підняла авіацію через ракетну атаку РФ по Україні Фото: у Польщі підняли авіацію через обстріл РФ України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Через масштабну ракетну атаку Росії по Україні, в південно-східній частині Польщі піднято в повітря польську та союзницьку авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року

У зв'язку із загрозою, в командуванні не виключають підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування Республіки Польща здійснює постійний моніторинг ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нічний обстріл України

2 вересня о 4:40 у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару з боку Росії.

Згодом у Києві пролунала низка потужних вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

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