Польща підняла авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Фото: у Польщі підняли авіацію через обстріл РФ України (Getty Images)

Через масштабну ракетну атаку Росії по Україні, в південно-східній частині Польщі піднято в повітря польську та союзницьку авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.