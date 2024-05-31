В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов"

В Украине поздно вечером, 31 мая, из-за вражеских дронов-камикадзе в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

В частности, военные предупредили об угрозе применения российским агрессором шахедов для Запорожской, а затем Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областей.

"БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный. БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину", - говорится в сообщении.

По информации военных, в Херсонской области в 22:17 кроме дронов был зафиксирован пуск авиабомб.

"БпЛА типа "Shahed" на Херсонщине, курс северо-западный. Пуски управляемых авиационных бомб на Херсонщине", – проинформировали украинцев.

Также угроза возникла и для Одесской области. В 23:15 БпЛА летели из акватории Черного моря.