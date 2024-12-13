Польша подняла авиацию из-за массированной атаки по Украине

Россия массированно атакует Украину 13 декабря. По этой причине Польша подняла в небо авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное Командование Польши.
"Внимание, в связи с очередной атакой Российской Федерации с нанесением ударов крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующими процедурами, как отмечается, Оперативное командование задействовало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - констатировали польские военные.
Российские войска именно сейчас атакуют Украину. Новая волна обстрела последовала после того, как оккупанты с вечера запускали по Украине беспилотники. Добавим, что до этого россияне взяли паузу на несколько дней даже с атаками БПЛА по Украине.
В частности, на данный момент известно, что захватчики запустили баллистику с Крыма, в Одессе гремят взрывы, РФ атакует и западные регионы. А в Киевской области работает ПВО.
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