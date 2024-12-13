Польща підняла авіацію через масовану атаку по Україні

"Увага, у зв'язку з черговою атакою Російської Федерації з нанесенням ударів крилатими, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації у нашому повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до чинних процедур, як зазначається, Оперативне командування задіяло всі наявні в його розпорядженні сили та засоби, піднято чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - констатували польські військові.