Польша поднимала военную авиацию во время ночной атаки РФ на Украину

В ночь на 10 октября Польша объявила тревогу в двух пограничных воеводствах из-за российской атаки на Украину. В воздушном пространстве страны действовали польские военные самолеты.

Правительственный центр безопасности направил предупреждение жителям двух воеводств, граничащих с Украиной. В сообщении говорилось о российском воздушном ударе по украинской территории и действиях польской военной авиации.

"ВНИМАНИЕ! Российский воздушный удар на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские самолеты. Ждите дальнейших сообщений", - отметили в RCB.

Предупреждения получили адресаты в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Польские военные самолеты действовали в воздушном пространстве страны во время атаки на Украину. Операцию завершили около 8:00 по местному времени.