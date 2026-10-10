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Польша поднимала военную авиацию во время ночной атаки РФ на Украину

12:15 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Польша поднимала военную авиацию во время ночной атаки РФ на Украину Фото: истребители F-16 (Getty Images)
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В ночь на 10 октября Польша объявила тревогу в двух пограничных воеводствах из-за российской атаки на Украину. В воздушном пространстве страны действовали польские военные самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши (RCB).

Правительственный центр безопасности направил предупреждение жителям двух воеводств, граничащих с Украиной. В сообщении говорилось о российском воздушном ударе по украинской территории и действиях польской военной авиации.

"ВНИМАНИЕ! Российский воздушный удар на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские самолеты. Ждите дальнейших сообщений", - отметили в RCB.

Предупреждения получили адресаты в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Польские военные самолеты действовали в воздушном пространстве страны во время атаки на Украину. Операцию завершили около 8:00 по местному времени.

Напомним, в ночь на 10 октября Россия атаковала Украину 160 ударными дронами, в том числе 110 реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 117 беспилотников, однако зафиксировали попадание на 14 локациях.

Утром российские дроны атаковали западные области Украины. Во Львове и Ивано-Франковске раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.

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