Польша перестала получать электроэнергию из Швеции из-за аварии на станции, - СМИ
В ночь на 10 октября была приостановлена подача электроэнергии из Швеции в Польшу. Причиной тому стала авария на шведской станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.
"Ночью была приостановлена подача электроэнергии из Швеции в Польшу. Неисправность была обнаружена на шведской станции на суше. Шведы утверждают, что быстро решат проблему", - сообщает портал.
Информацию о неполадках на станции также подтвердил представитель компании Svenska Kraftnät, отвечающей за эксплуатацию кабеля на шведской стороне.
Уточняется, что сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, по которому идет электроэнергия в Польшу, не пострадал.
"Авария произошла на трансформаторной подстанции на шведской стороне, где был низкий уровень масла. Масло заправлено, надеемся, что станция скоро заработает", - отметили в Svenska Kraftnät.
Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи Швеции и Дании.
Позже в Швеции заявили, что осмотр места преступления в связи с повреждениями газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" усилил подозрения в "грубой диверсии".
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