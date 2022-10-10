Польша перестала получать электроэнергию из Швеции из-за аварии на станции, - СМИ

В ночь на 10 октября была приостановлена подача электроэнергии из Швеции в Польшу. Причиной тому стала авария на шведской станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF .

"Ночью была приостановлена ​​подача электроэнергии из Швеции в Польшу. Неисправность была обнаружена на шведской станции на суше. Шведы утверждают, что быстро решат проблему", - сообщает портал.

Информацию о неполадках на станции также подтвердил представитель компании Svenska Kraftnät, отвечающей за эксплуатацию кабеля на шведской стороне.

Уточняется, что сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, по которому идет электроэнергия в Польшу, не пострадал.