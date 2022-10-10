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Польща перестала отримувати електроенергію зі Швеції через аварію на станції, - ЗМІ

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Понеділок 10 жовтня 2022 15:06
Польща перестала отримувати електроенергію зі Швеції через аварію на станції, - ЗМІ Фото: Польща перестала отримувати електроенергію зі Швеції через аварію на станції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 10 жовтня було припинено подачу електроенергії зі Швеції до Польщі. Причиною цього стала аварія на шведській станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.

"Вночі було призупинено подачу електроенергії зі Швеції до Польщі. Несправність була виявлена ​​на шведській станції на суші. Шведи стверджують, що швидко вирішать проблему", - повідомляє портал.

Інформацію про неполадки на станції також підтвердив представник компанії Svenska Kraftnät, яка відповідає за експлуатацію кабелю на шведській стороні.

Уточнюється, що сам кабель, що проходить дном Балтійського моря, яким йде електроенергія в Польщу, не постраждав.

"Аварія сталася на трансформаторній підстанції на шведській стороні, де був низький рівень олії. Олія заправлена, сподіваємося, що станція скоро запрацює", - зазначили у Svenska Kraftnät.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" поблизу Швеції та Данії.

Пізніше у Швеції заявили, що огляд місця злочину у зв'язку з пошкодженнями газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" посилив підозри у "грубій диверсії".

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Швеція Польща Електроенергія
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