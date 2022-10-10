Польща перестала отримувати електроенергію зі Швеції через аварію на станції, - ЗМІ

У ніч на 10 жовтня було припинено подачу електроенергії зі Швеції до Польщі. Причиною цього стала аварія на шведській станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF .

"Вночі було призупинено подачу електроенергії зі Швеції до Польщі. Несправність була виявлена ​​на шведській станції на суші. Шведи стверджують, що швидко вирішать проблему", - повідомляє портал.

Інформацію про неполадки на станції також підтвердив представник компанії Svenska Kraftnät, яка відповідає за експлуатацію кабелю на шведській стороні.

Уточнюється, що сам кабель, що проходить дном Балтійського моря, яким йде електроенергія в Польщу, не постраждав.