Польша передаст украинским силовикам партию пулеметов и патронов

Польша отправит боевым формированиям МВД Украины тысячи пулеметов и миллионы патронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.
"Мы поддерживаем Украину с самого начала войны и будем продолжать это делать", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Польша начнет поставки оружия для боевых формирований Министерства внутренних дел Украины.
"Это тысячи пулеметов и миллионы патронов, которые позволят защитникам свободы Украины и Европы вести эффективную борьбу", - добавил Мариуш Каминский.
Помощь от Польши
Польша с самого начала вторжения России поставляет Украине военную помощь. За это время она передала сотни танков, также обязалась поставить украинским бойцам партию БТР.
Ранее Польша передала Украине минимум 14 истребителей МиГ-29. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громов подтвердил, что Украина уже использует истребители МиГ-29, которые передали Польша и Словакия.
Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким. Они обсудили военную помощь Украине.
Вместе с тем, Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров по созданию центра обслуживания и ремонта танков Leopard, которые передали Украине.
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