RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша передаст украинским силовикам партию пулеметов и патронов

Фото: министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский (wikimedia org Mariusz_Kamіski)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша отправит боевым формированиям МВД Украины тысячи пулеметов и миллионы патронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.

"Мы поддерживаем Украину с самого начала войны и будем продолжать это делать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Польша начнет поставки оружия для боевых формирований Министерства внутренних дел Украины.

"Это тысячи пулеметов и миллионы патронов, которые позволят защитникам свободы Украины и Европы вести эффективную борьбу", - добавил Мариуш Каминский.

Помощь от Польши

Польша с самого начала вторжения России поставляет Украине военную помощь. За это время она передала сотни танков, также обязалась поставить украинским бойцам партию БТР.

Ранее Польша передала Украине минимум 14 истребителей МиГ-29. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громов подтвердил, что Украина уже использует истребители МиГ-29, которые передали Польша и Словакия.

Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким. Они обсудили военную помощь Украине.

Вместе с тем, Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров по созданию центра обслуживания и ремонта танков Leopard, которые передали Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныПольшаВойна в Украине