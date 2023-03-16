Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни, - Дуда

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - сказал он, не назвав точное количество истребителей, которое собирается передать Польша.

Дуда объяснил, что Польша передаст самолеты, которые находились на вооружении противовоздушной обороны.

"Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально доставляем эти МиГи в Украину. Мы имеем еще десяток таких МиГов. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями" , - отметил президент.

Польский лидер подчеркнул, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, первые поставки которых ожидаются в конце года, а также американскими F-35.

На решение Польши уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он опубликовал в Telegram самолет и добавил фото с руководителем Бюро по международной политике Польши Марцином Пшидачем.