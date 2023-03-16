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Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польща найближчими днями передасть Україні винищувачі МіГ-29. Мова йде про перші чотири літаки.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав він, не назвавши точну кількість винищувачів, яку збирається передати Польща.

Дуда пояснив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони.

Польський лідер наголосив, що Польща замінить радянські МіГ-29 літаками FA-50 з Південної Кореї, перші постачання яких очікуються наприкінці року, а також американськими F-35.

На рішення Польщі вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував в Telegram літачок та додав фото з керівником Бюро з міжнародної політики Польщі Марціном Пшидачем.

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили, що Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від декількох країн.

Зокрема, раніше у Словаччині заявляли, що готові надати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

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