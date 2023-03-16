Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями, - Дуда

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав він, не назвавши точну кількість винищувачів, яку збирається передати Польща.

Дуда пояснив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони.

Польський лідер наголосив, що Польща замінить радянські МіГ-29 літаками FA-50 з Південної Кореї, перші постачання яких очікуються наприкінці року, а також американськими F-35.

На рішення Польщі вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував в Telegram літачок та додав фото з керівником Бюро з міжнародної політики Польщі Марціном Пшидачем.