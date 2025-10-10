ua en ru
Польша передала Украине участника банды, изготавливавшей метамфетамин в Кривом Роге

Польша, Пятница 10 октября 2025 11:38
UA EN RU
Польша передала Украине участника банды, изготавливавшей метамфетамин в Кривом Роге Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из Польши в Украину экстрадировали мужчину, которого подозревают в создании преступной организации и изготовлении особо опасных наркотиков. По данным следствия, он вместе с другими участниками группы обустроил подпольную лабораторию в Кривом Роге, где изготавливали метамфетамин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

По материалам уголовного производства, мужчина участвовал в преступной организации, действовавшей в течение 2017-2019 годов на территории Кривого Рога.

Он вместе с другими 25 ее участниками обустроили подпольную лабораторию, где незаконно изготавливали психотропное вещество "метамфетамин" и особо опасное наркотическое средство "PVP".

Затем обеспечивали продажу наркотиков в Кривом Роге через созданную сеть сбыта.

В сентябре 2019 года мужчине было сообщено о подозрении в совершении вышеописанных преступлений. Однако из-за того, что последний скрывался от следствия, он был объявлен в розыск и впоследствии в международный розыск с использованием каналов Интерпола.

В мае 2025 года подозреваемого задержали на территории Польши и по результатам рассмотрения запроса прокуратуры о выдаче (экстрадиции) компетентные органы Польши приняли решение о его выдаче украинской стороне.

Сейчас подозреваемый доставлен к месту предварительного содержания в Украине и обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Судом по ходатайству прокурора к мужчине применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Заметим, что в 2023 году правоохранители обезвредили деятельность криворожского наркокартеля "Двадцатовские", участники которого "обеспечивали" наркотиками почти все регионы Украины.

А впоследствии СБУ обезвредила группировку, которая продавала тяжелые наркотики в странах ЕС.

