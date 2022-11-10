Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink

"Еще 1570 "Старлинков" от Польши уже в Украине", - написал Федоров.

По его словам, это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает - в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому правительство снабдит страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи.

"Также часть терминалов передадим гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме того, обеспечим ими "Укрзализныцю", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет", - добавил министр.

Федоров отметил, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Министерства цифровой трансформации от партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши.

"Благодарю польское правительство за постоянную поддержку и группу логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину", - подытожил Михаил Федоров.