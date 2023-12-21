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Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink

Фото: Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink (t.me/zedigital)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила от Польши еще пять тысяч терминалов Starlink. Их будут использовать в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Часть терминалов отправляем для обеспечения бесперебойной связи на прифронтовых территориях. Также терминалы получат объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, сегодня в Украине работает около 47 тысяч "Старлинков", которые мы получили благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами. Польша передала больше всего терминалов - всего 19,5 тысяч.

Фото: Помощь от Польши (t.me/zedigital)

Министр поблагодарил правительство и Министерство цифровизации Польши, а также Национальный институт коммуникаций за мощную поддержку в обеспечении связи в Украине.

Starlink используют украинские военные

Недавно CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве украинской атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

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