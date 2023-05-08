RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, - глава Минобороны

Иллюстративное фото: Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Иван Носальский

Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, которые обещали передать в рамках военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Defence24.pl Якуба Паловского в Twitter, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", - привел журналист слова польского чиновника.

При этом Блащак не раскрыл более детальные подробности доставки самолетов в Украину.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

Также мы писали, что в апреле Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаАвиация УкраиныПомощь УкраинеМинобороны ПольшиВоенная техникаВоенная помощьВойна России против Украины