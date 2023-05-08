Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, - глава Минобороны

Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, которые обещали передать в рамках военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Defence24.pl Якуба Паловского в Twitter , об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

При этом Блащак не раскрыл более детальные подробности доставки самолетов в Украину.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

Также мы писали, что в апреле Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.

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