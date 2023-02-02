Польша о передаче Украине истребителей F-16: это должно быть решение НАТО

Сегодня, 2 февраля, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши рассказал, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16.

В свою очередь президент Польши заявил, что они готовы обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16. Однако не забывая и о собственной безопасности.

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