Польша о передаче Украине авиации: решения за НАТО, но договоренностей пока нет

"У Украины есть наша полная поддержка, в том числе долгосрочная. Польша уже передала Киеву много военной техники. Что касается боевой авиации, то решение за НАТО. Пока таких договоренностей нет", - заявил Моравецкий.

Также польский премьер отметил, что "задержка военной поддержки украинцам противоречит интересам Европы", а также "заставляет Кремль чувствовать себя увереннее, но недостаточно для нападения на страны НАТО".

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский, обращаясь к членам британского парламента, заявил о символах новой коалиции - коалиции самолетов - и подчеркнул, что Украине нужна авиация от партнеров.

В свою очередь в Польше заявляют, что это решение должно приниматься в НАТО, а в США же говорят, что пока нечего объявить в контексте возможных поставок самолетов.

Тем временем в Офисе украинского президента считают, что вопрос поставки Украине истребителей решится в течение недель.

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