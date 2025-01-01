Польша перебрала от Венгрии председательство в Совете Евросоюза: какие приоритеты Варшавы

Отметим, что представители польского правительства с начала этого года приняли председательство на министерских встречах ЕС от венгерской стороны, которое завершилось после 31 декабря 2024-го.

В релизе о приоритетах деятельности Польши в Совете Евросоюза указывается, что страна берет на себя председательство "в период неопределенности и беспокойства".

"Европа борется с последствиями вооруженной агрессии России против Украины и необходимостью укрепления собственной обороноспособности. Мы являемся свидетелями роста геополитического напряжения, эрозии основанного на правилах международного порядка и гибридных атак, направленных на европейскую демократию и безопасность", - говорится в заявлении польской стороны.

Отмечается, что для Европы продолжается "время испытаний и решений", и что ЕС "должен защитить себя и своих граждан и позаботиться о своем ближайшем соседстве".

"Ответственность перед будущими поколениями требует единства ЕС и готовности работать с партнерами, которые разделяют наши ценности, в частности с кандидатами на членство. Кроме того, это обязывает нас защищать ценности, на которых базируется Сообщество, такие как демократия, свобода и верховенство права", - декларируется в релизе.

Поэтому, заявляет Варшава, польское председательство "будет поддерживать деятельность по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, пищевом и здравоохранении".

Ниже приводятся 7 соответствующих "измерений безопасности":

Оборона и безопасность

Охрана людей и границ

Устойчивость к внешнему вмешательству и дезинформации

Обеспечение безопасности и свободы бизнеса

Переход энергии

Конкурентоспособное и устойчивое сельское хозяйство

Безопасность здоровья

Ожидания от председательства Польши в Совете ЕС

Напомним, председательство в Совете Европейского Союза - законодательном органе блока - переходит в страны-участницы ЕС на шестимесячный срок поочередно. Польша уже председательствовала в Раде раньше - в 2011 году.

В декабре 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что польское председательство в Совете ЕС в первой половине следующего года должно способствовать достижению согласия относительно дальнейших санкций против России.

Также Сикорский, говоря о целях его страны во время председательства в Совете Европейского союза, отмечал, что планируется сосредоточение на обеспечении эффективного темпа расширения организации.

Также недавно посол Украины в Польше Василий Боднар оценил, чего ожидать Украине от председательства Польши в ЕС с 2025 года.

Подробности о планах Польши во время своего председательства в Совете ЕС, - читайте в материале РБК-Украина.