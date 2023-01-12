Польша получит ЗРК Patriot от Германии на следующей неделе
Зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.
"Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день", - сказал заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.
При этом источники Польского радио в Минобороны и канцелярии президента добавили, что это произойдет после ближайших выходных.
В Польше также прибудут и военнослужащие Бундесвера, пребывание которых на польской территории обусловлено на нескольких уровнях, в частности, оборонными ведомствами и военным командованием двух стран.
Как сообщается, системы Patriot и военные немецких вооруженных сил, которые будут заниматься их обслуживанием, будут размещены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.
Напомним, Польша приняла предложение Германии по размещению на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотят установить на границе с Украиной.
Также ранее мы писали, что Германия передаст Польше 8 единиц ПВО Patriot.
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