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Польша получит 116 танков Abrams к концу года

Фото: до конца года Польша получит 116 танков Abrams (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

К концу года Польша получит 116 танков Abrams M1A1, а в 2026 году – 250 более новых моделей М1А2.

Об этом заявил инспектор Сухопутных войск в Генеральном командовании видов вооруженных сил Польши Мацей Яблонский, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, первые 14 танков попадут на вооружение 1-й варшавской бронетанковой бригады ВС Польши до конца первого полугодия. Еще 42 танка доставят в ту же бригаду в конце августа или начале сентября. Третья партия в размере 80 танков попадет в Польшу в декабре, после чего они станут на вооружение 19-й механизированной бригады в Журавице недалеко от Перемышля.

В 2025 году в страну доставят два батальона Abrams M1A2, а еще два – в 2026, общее их количество составит 250 единиц. Ими вооружат 18-ю механизированную дивизию, дислоцированную в восточной Польше, в частности у границы с Беларусью.

Напомним, чтов Польше могут создать центр обслуживания американских танков Abrams, принадлежащих не только ей, но и другим странам Европы.

Кроме того, сообщалось, что Польша хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

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Польша