Польша ожидает на этой неделе решения Еврокомиссии по импорту украинских продуктов
Польша рассчитывает, что на этой неделе вместе с Еврокомиссией будут найдены решения о запрете импорта украинского продовольствия на рынок пяти стран ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".
Моравецкий отметил, что в ходе переговоров между представителями Еврокомиссии и пяти стран ЕС (Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, - ред.), требующих ограничений для украинских товаров на своих рынках, "удалось пробить стену непонимания Еврокомиссии по ситуации в странах, граничащих с Украиной".
По его мнению, сейчас стороны "на шаг ближе" к общему решению по этому вопросу в соответствии с законодательством ЕС.
"Я думаю, что эта неделя будет очень важной с точки зрения согласования решения с Еврокомиссией. Вчера были долгие и трудные переговоры, они еще не завершились", - сказал премьер.
Моравецкий также подчеркнул, что в связи с сложившейся ситуацией Польша "вынуждена была заблокировать границу и пропускать только транзит".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии, где призывают расширить перечень продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.
Отметим, 23 апреля Еврокомиссия продолжила переговоры с пятью странами по импорту зерна из Украины. Решение пока еще не приняли.
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