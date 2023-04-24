ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша ожидает на этой неделе решения Еврокомиссии по импорту украинских продуктов

Новина українською →
Польша, Понедельник 24 апреля 2023 19:21
Польша ожидает на этой неделе решения Еврокомиссии по импорту украинских продуктов Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша рассчитывает, что на этой неделе вместе с Еврокомиссией будут найдены решения о запрете импорта украинского продовольствия на рынок пяти стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".

Моравецкий отметил, что в ходе переговоров между представителями Еврокомиссии и пяти стран ЕС (Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, - ред.), требующих ограничений для украинских товаров на своих рынках, "удалось пробить стену непонимания Еврокомиссии по ситуации в странах, граничащих с Украиной".

По его мнению, сейчас стороны "на шаг ближе" к общему решению по этому вопросу в соответствии с законодательством ЕС.

"Я думаю, что эта неделя будет очень важной с точки зрения согласования решения с Еврокомиссией. Вчера были долгие и трудные переговоры, они еще не завершились", - сказал премьер.

Моравецкий также подчеркнул, что в связи с сложившейся ситуацией Польша "вынуждена была заблокировать границу и пропускать только транзит".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии, где призывают расширить перечень продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.

Отметим, 23 апреля Еврокомиссия продолжила переговоры с пятью странами по импорту зерна из Украины. Решение пока еще не приняли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Польша
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году