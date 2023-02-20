RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша ограничит движение для грузовиков на одном из двух пунктов пропуска с Беларусью

Иллюстративное фото: Польша ограничит движение для грузовиков на одном из двух пунктов пропуска с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша завтра, 21 февраля, на границе с Беларусью ограничит движение для грузовиков на пункте пропуска Кукурыки-Козловичи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Польши.

В ведомстве отмечают, что соответствующее решение принял министр внутренних дел Мариуш Каминский в ответ на ограничения Беларуси, которые запрещают польским грузовикам пересекать границу на белорусско-литовском и белорусско-латвийском пограничных пунктах.

"Приостановка движения будет применяться с 21 февраля 2023 года, с 19:00, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков. При этом белорусские перевозчики могут въезжать в Беларусь через Литву и Латвию", - сказано в сообщении ведомства.

Стоит заметить, что сейчас на границе Польши и Беларуси работают два пограничных пункта. Для грузового транспорта был предназначен Кукурыки-Козловичи, а для легкового - Брест-Тересполь.

Напомним, ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение выслать из страны трех польских дипломатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольша