Польша ограничит движение для грузовиков на одном из двух пунктов пропуска с Беларусью

В ведомстве отмечают, что соответствующее решение принял министр внутренних дел Мариуш Каминский в ответ на ограничения Беларуси, которые запрещают польским грузовикам пересекать границу на белорусско-литовском и белорусско-латвийском пограничных пунктах.

"Приостановка движения будет применяться с 21 февраля 2023 года, с 19:00, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков. При этом белорусские перевозчики могут въезжать в Беларусь через Литву и Латвию", - сказано в сообщении ведомства.

Стоит заметить, что сейчас на границе Польши и Беларуси работают два пограничных пункта. Для грузового транспорта был предназначен Кукурыки-Козловичи, а для легкового - Брест-Тересполь.