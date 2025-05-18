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Польша выбирает президента: что нужно знать о голосовании и кандидатах

Фото: выборы президента Польши проходят 18 мая (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 18 мая, в Польше проходит первый тур выборов президента. По прогнозам, основная борьба развернется между тремя кандидатами, которые имеют разные взгляды относительно внутренней политики и поддержки Украины.

Подробнее о президентских выборах в Польше, ключевых кандидатах и ​​их рейтингах, - на РБК-Украина.

Главное:

  • Когда состоится голосование?
  • Кто баллотируется в президенты?
  • Какие прогнозы и рейтинги кандидатов?
  • Какое отношение фаворитов президентской гонки к Украине?

Выборы президента Польши: когда голосуют

Поляки выбирают президента каждые 5 лет. Очередные выборы были назначены на 18 мая 2025 - это первый тур голосования.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 21 часов вечера (08:00 - 22:00 по Киеву).

Если ни один из кандидатов в президенты не получит больше 50% голосов, 1 июня состоится второй тур. В нем примут участие два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025, поскольку в этот день заканчиваются полномочия действующего главы государства Анджея Дуды.

Стоит отметить, что Дуда отбыл две президентские каденции и согласно Конституции не имеет права снова баллотироваться.

Что известно о кандидатах в президенты

Выдвигаться в президенты могут граждане Польши, которые достигли 35-летнего возраста, не лишены избирательных прав и собрали по меньшей мере 100 000 подписей в поддержку своей кандидатуры.

На нынешних выборах зарегистрировано 13 кандидатов:

  • Рафал Тшасковский ("Гражданская коалиция")
  • Кароль Навроцкий (беспартийный, при поддержке партии "Право и справедливость")
  • Славомир Менцен ("Конфедерация")
  • Магдалена Беят (беспартийная, при поддержке "Новые левые" и "Польской социалистической партии")
  • Шимон Головня ("Польша 2050")
  • Артур Бартошевич (беспартийный)
  • Гжегож Браун ("Конфедерация Польской Короны")
  • Марек Якубяк ("Кукиз15", "Федерация за Республику")
  • Мацей Мацяк (беспартийный)
  • Иоанна Сенишин (беспартийная)
  • Кшиштоф Становский (беспартийный)
  • Марек Вох (беспартийный)
  • Адриан Зандберг (партия "Разом")

Кому прогнозируют победу

Хотя за пост президента будут соревноваться более 10 кандидатов, согласно предвыборным опросам, основная борьба развернется между тремя политиками: Рафалом Тшасковским, Каролем Навроцким и Славомиром Менценом.

Согласно последнему опросу перед выборами, проведенным United Surveys для Wirtualna Polska 13-15 мая:

  • лидером президентской гонки остается Рафал Тшасковский с 31,5% поддержки, несмотря на снижение на 1,7 процентных пункта за неделю;
  • Кароль Навроцкий зафиксировал значительный рост и набрал 26,6%. Это скачок на целых 3,4 процентных пункта;
  • третье место в рейтинге занимает Славомир Менцен, который имеет 11,7% поддержки.

Если состоится второй тур с участием Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого, победу прогнозируют Тшасковскому с поддержкой в 56,2% против 43,8% у оппонента.

Фавориты выборов и их отношение к Украине

Президентские выборы в Польше важны для Украины, поскольку их результат повлияет на дальнейший вектор польской внешней политики.

В случае победы Тшасковского курс поддержки Украины, вероятно, сохранится, в то время как избрание Навроцкого может осложнить двусторонние отношения, в частности из-за исторических противоречий.

Рафал Тшасковский

Мэр Варшавы, вице-председатель "Гражданской платформы". В 2009-2013 годах был депутатом Европарламента, а также занимал должности министра администрации и цифризации, секретаря Министерства иностранных дел и депутата Сейма. Тшасковский уже баллотировался в президенты Польши - в 2020 проиграл во втором туре Анджею Дуде.

Фото: Рафал Тшасковский (Getty Images)

Известен своими проевропейскими взглядами и либеральной позицией. Тшасковский выступает за укрепление обороноспособности Польши и сохранение максимальной помощи Украине.

Поддерживает членство Украины в НАТО и ЕС. Однако во время предвыборных дебатов Тшасковский сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна быть "буферной зоной" между Польшей и Россией.

Кароль Навроцкий

Историк, глава Института национальной памяти. Идет на выборы при поддержке партии "Право и справедливость". Консервативный политик, позиционирует себя защитником традиционных ценностей.

Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)

Навроцкий поддерживает мирное урегулирование войны в Украине, но считает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество вместе с Украиной. Также он известен своей критикой "бандеровской идеологии" и призывами к Украине признать ответственность за Волынскую трагедию.

Славомир Менцен

Ультраправый кандидат от "Конфедерации", евроскептик. Выступает за жесткую внутреннюю политику, максимальный суверенитет Польши, демонстрирует антиукраинскую позицию.

В феврале 2025 Славомир Менцен приезжал во Львов, где записал видео перед памятником Степану Бандере, назвав его "террористом". Также заявил, что Львов - "культурно-польский город".

Фото: Славомир Менцен (Getty Images)

Менцен поддерживал блокировку фермерами польско-украинской границы, выступал за отмену помощи украинским беженцам и обвинял Украину в "неблагодарности". Кандидат от ультраправых считает, что для завершения войны в Украине нужно "договариваться" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Больше об отношении кандидатов в президенты Польши к Украине говорится в материале "Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину".

Чем важны выборы в Польше

В Польше действует смешанная парламентско-президентская форма правления, где власть поделена между президентом и парламентом.

Президент имеет значительные конституционные полномочия, играет важную роль, в частности в сфере внешней политики и политики безопасности, а также имеет право вето на решение парламента. В то же время парламент считается главным законодательным органом и контролирует правительство.

Ныне действующий президент Анджей Дуда, представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", часто блокирует инициативы правительства Дональда Туска, что создает напряжение между ветвями власти и усложняет принятие решений.

Выборы президента 2025  могут оказаться решающими: победа кандидата от правящей коалиции (Рафала Тшасковского) позволит снять барьеры для реализации парламентских инициатив и укрепить единство власти.

А победа представителя "Права и справедливости" (Кароля Навроцкого) может углубить политическое противостояние и заблокировать работу парламента.

При подготовке материала использовались: публикации wiadomosci, TVN 24, Новая Польша, Polsat News, данные из Wikipedia.

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