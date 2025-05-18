Польша выбирает президента: что нужно знать о голосовании и кандидатах

Главное:

Когда состоится голосование?

Кто баллотируется в президенты?

Какие прогнозы и рейтинги кандидатов?

Какое отношение фаворитов президентской гонки к Украине?

Выборы президента Польши: когда голосуют

Поляки выбирают президента каждые 5 лет. Очередные выборы были назначены на 18 мая 2025 - это первый тур голосования.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 21 часов вечера (08:00 - 22:00 по Киеву).

Если ни один из кандидатов в президенты не получит больше 50% голосов, 1 июня состоится второй тур. В нем примут участие два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025, поскольку в этот день заканчиваются полномочия действующего главы государства Анджея Дуды.

Стоит отметить, что Дуда отбыл две президентские каденции и согласно Конституции не имеет права снова баллотироваться.

Что известно о кандидатах в президенты

Выдвигаться в президенты могут граждане Польши, которые достигли 35-летнего возраста, не лишены избирательных прав и собрали по меньшей мере 100 000 подписей в поддержку своей кандидатуры.

На нынешних выборах зарегистрировано 13 кандидатов:

Рафал Тшасковский ("Гражданская коалиция")

Кароль Навроцкий (беспартийный, при поддержке партии "Право и справедливость")

Славомир Менцен ("Конфедерация")

Магдалена Беят (беспартийная, при поддержке "Новые левые" и "Польской социалистической партии")

Шимон Головня ("Польша 2050")

Артур Бартошевич (беспартийный)

Гжегож Браун ("Конфедерация Польской Короны")

Марек Якубяк ("Кукиз15", "Федерация за Республику")

Мацей Мацяк (беспартийный)

Иоанна Сенишин (беспартийная)

Кшиштоф Становский (беспартийный)

Марек Вох (беспартийный)

Адриан Зандберг (партия "Разом")

Кому прогнозируют победу

Хотя за пост президента будут соревноваться более 10 кандидатов, согласно предвыборным опросам, основная борьба развернется между тремя политиками: Рафалом Тшасковским, Каролем Навроцким и Славомиром Менценом.

Согласно последнему опросу перед выборами, проведенным United Surveys для Wirtualna Polska 13-15 мая:

лидером президентской гонки остается Рафал Тшасковский с 31,5% поддержки , несмотря на снижение на 1,7 процентных пункта за неделю;

, несмотря на снижение на 1,7 процентных пункта за неделю; Кароль Навроцкий зафиксировал значительный рост и набрал 26,6% . Это скачок на целых 3,4 процентных пункта;

. Это скачок на целых 3,4 процентных пункта; третье место в рейтинге занимает Славомир Менцен, который имеет 11,7% поддержки.

Если состоится второй тур с участием Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого, победу прогнозируют Тшасковскому с поддержкой в 56,2% против 43,8% у оппонента.

Фавориты выборов и их отношение к Украине

Президентские выборы в Польше важны для Украины, поскольку их результат повлияет на дальнейший вектор польской внешней политики.

В случае победы Тшасковского курс поддержки Украины, вероятно, сохранится, в то время как избрание Навроцкого может осложнить двусторонние отношения, в частности из-за исторических противоречий.

Рафал Тшасковский

Мэр Варшавы, вице-председатель "Гражданской платформы". В 2009-2013 годах был депутатом Европарламента, а также занимал должности министра администрации и цифризации, секретаря Министерства иностранных дел и депутата Сейма. Тшасковский уже баллотировался в президенты Польши - в 2020 проиграл во втором туре Анджею Дуде.

Фото: Рафал Тшасковский (Getty Images)

Известен своими проевропейскими взглядами и либеральной позицией. Тшасковский выступает за укрепление обороноспособности Польши и сохранение максимальной помощи Украине.

Поддерживает членство Украины в НАТО и ЕС. Однако во время предвыборных дебатов Тшасковский сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна быть "буферной зоной" между Польшей и Россией.

Кароль Навроцкий

Историк, глава Института национальной памяти. Идет на выборы при поддержке партии "Право и справедливость". Консервативный политик, позиционирует себя защитником традиционных ценностей.

Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)

Навроцкий поддерживает мирное урегулирование войны в Украине, но считает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество вместе с Украиной. Также он известен своей критикой "бандеровской идеологии" и призывами к Украине признать ответственность за Волынскую трагедию.

Славомир Менцен

Ультраправый кандидат от "Конфедерации", евроскептик. Выступает за жесткую внутреннюю политику, максимальный суверенитет Польши, демонстрирует антиукраинскую позицию.

В феврале 2025 Славомир Менцен приезжал во Львов, где записал видео перед памятником Степану Бандере, назвав его "террористом". Также заявил, что Львов - "культурно-польский город".

Фото: Славомир Менцен (Getty Images)

Менцен поддерживал блокировку фермерами польско-украинской границы, выступал за отмену помощи украинским беженцам и обвинял Украину в "неблагодарности". Кандидат от ультраправых считает, что для завершения войны в Украине нужно "договариваться" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Больше об отношении кандидатов в президенты Польши к Украине говорится в материале "Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину".

Чем важны выборы в Польше

В Польше действует смешанная парламентско-президентская форма правления, где власть поделена между президентом и парламентом.

Президент имеет значительные конституционные полномочия, играет важную роль, в частности в сфере внешней политики и политики безопасности, а также имеет право вето на решение парламента. В то же время парламент считается главным законодательным органом и контролирует правительство.

Ныне действующий президент Анджей Дуда, представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", часто блокирует инициативы правительства Дональда Туска, что создает напряжение между ветвями власти и усложняет принятие решений.

Выборы президента 2025 могут оказаться решающими: победа кандидата от правящей коалиции (Рафала Тшасковского) позволит снять барьеры для реализации парламентских инициатив и укрепить единство власти.

А победа представителя "Права и справедливости" (Кароля Навроцкого) может углубить политическое противостояние и заблокировать работу парламента.

При подготовке материала использовались: публикации wiadomosci, TVN 24, Новая Польша, Polsat News, данные из Wikipedia.