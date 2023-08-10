Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью, - МВД

Польша может закрыть все пограничные переходы с Беларусью, в том числе железнодорожные, если провокации режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко будут продолжаться.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Вонсик сослался на выводы после разговора главы МВД Польши Мариуша Каминского с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте о механизме, который будет применен в случае возможного закрытия всех пограничных переходов с Беларусью и изоляции режима Лукашенко.

На вопрос журналистов, означает ли этот механизм, что Польша и Литва одновременно закроют всю границу с Беларусью, замминистра ответил, что "именно так он и должен работать".

"Если Беларусь позволяет себе слишком много, если эти провокации становятся все более и более назойливыми, то мы должны реагировать вместе - и, я надеюсь, Латвия также присоединится, ведь литовцы должны разговаривать с латвийцами по этому поводу - для того, чтобы добиться полной изоляции. Беларуси", - сказал Вонсик.

По его словам, также ведутся разговоры о закрытии железнодорожных переходов.

"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет именно по этому пути, китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы МВД.

Как отмечается, Польша на границе с Беларусью имеет автомобильный переход в Тересполе, где происходит пассажирское движение, грузовой переход в Кукуриках, но только для перевозчиков из стран ЕС, и железнодорожные переезды.

Приостановлена, в частности, работа пограничного перехода в Кузнице. Он был закрыт более двух лет назад из-за миграционного давления, вызванного действиями режима Лукашенко.

Также после того, как белорусский суд приговорил активиста польского меньшинства, журналиста Анджея Почубота к восьми годам заключения в колонии строгого режима, Польша приостановила работу пограничного пункта "Бобровицы".

Провокации на границе с Беларусью

После того как наемники ЧВК "Вагнера" начали перемещаться из России в Беларусь, соседние страны начали укреплять свои границы.

Польша планирует отправить еще две тысячи солдат в поддержку Пограничной службы на границе с Беларусью.

Кабинет Министров Латвии объявил о шестимесячном усиленном режиме по охране границы с Беларусью.

А Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут совершать провокации на границе стран НАТО.