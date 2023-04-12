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Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы, - министр обороны

Иллюстративное фото: Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Иван Носальский

Польша может стать центром обслуживания американских танков Abrams, которые принадлежат не только ей, но и другим странам Европы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления General Dynamics - компании, которая занимается производством Abrams.

"Мы говорили о создании в Польше сервисного центра для танков Abrams", - уточнил глава Минобороны.

Блащак рассказал, что речь идет преимущественно об обслуживании польских танков этого типа. Но потенциально там могут обслуживаться танки, принадлежащие другим европейским странам. При этом министр напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.

"Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64. В будущем там могут обслуживать Leopard 2.

Также мы писали, что США планируют до конца года доставить обещанные танки Abrams в Украину.

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