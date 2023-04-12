Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы, - министр обороны

Польша может стать центром обслуживания американских танков Abrams, которые принадлежат не только ей, но и другим странам Европы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP , об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams", - отметил он.

Блащак рассказал, что речь идет преимущественно об обслуживании польских танков этого типа. Но потенциально там могут обслуживаться танки, принадлежащие другим европейским странам. При этом министр напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.

"Мы говорили о создании в Польше сервисного центра для танков Abrams", - уточнил глава Минобороны.

По словам министра, несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления General Dynamics - компании, которая занимается производством Abrams.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64. В будущем там могут обслуживать Leopard 2.

Также мы писали, что США планируют до конца года доставить обещанные танки Abrams в Украину.

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