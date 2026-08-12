Польша может лишить Украину Starlink из-за конфликта с Маском

Что возмутило Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пересмотреть оплату услуг Starlink, на которые ежегодно тратит около 50 млн долларов.

"Гей, @elonmusk, друг, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о том, платить ли тебе 50 миллионов долларов в год за твои услуги", – написал Сикорский в X.

Причиной заявления стало исключение Польши из общей европейской зоны роуминга Starlink. Она охватывает более 30 стран, включая Германию, Чехию, Словакию и Литву.

Пользователи из этих государств могут перемещать терминалы между странами без дополнительных ограничений.

Новые правила уже действуют

Согласно обновленным правилам Starlink, Польша не входит в этот европейский регион, а зарегистрированные в стране аккаунты предназначены для использования только по месту проживания.

Новые условия распространяются на клиентов, зарегистрированных с 14 июля, а для действующих польских пользователей начнут действовать с 17 августа.

Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский также потребовал от SpaceX объяснить правовые основания изменений.

"Польша – это не рынок второго уровня. Польские клиенты – это не клиенты второго уровня", – заявил он.