Польша имеет свои интересы: президент Навроцкий выступил против вступления Украины в ЕС

В частности, во время общения с Навроцким было отмечено, что вопрос российско-украинской войны является одним из важнейших в регионе. Поэтому из Брюсселя звучат призывы, что Украину надо принять в ЕС по ускоренной процедуре. Говоря о собственном мнении, президент Польши не поддерживает такую идею.

"Сейчас я против вступления Украины в Европейский Союз", - начал свой ответ Навроцкий.

Он подчеркнул, что понимает, что Польша должна поддерживать Украину как со стратегической, так и с геополитической точки зрения. Более того, его самого преследуют РФ.

"Самой большой угрозой для меня как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона, является Российская Федерация. Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с Владимиром Путиным, военным преступником. Я очень критически отношусь к Российской Федерации, где, кстати, меня, как президента Института национальной памяти (Польши - ред.), преследуют. Мне грозит пять лет заключения в тюрьме", - сказал глава польского государства.

Продолжая ответ, он заявил, что с одной стороны Польша должна поддерживать Украину в войне, однако с другой - Киев должен понимать, что у каждой страны свои интересы.

"С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией, но Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, также имеют свои интересы", - высказался польский лидер.

Навроцкий уточнил, что под "своими интересами" польской страны речь идет о Волынской трагедии, а также конкуренции между агросекторами и перевозчиками обеих стран.

"Польша имеет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался, и как президент, не соглашусь, на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам", - пояснил Навроцкий.

Он добавил, что видит Украину такой, которая, хотя и очень мужественно защищается от РФ, но и "должна уважать интересы других стран, которые в остальном поддерживают" официальный Киев.

"Польша сыграла ведущую роль в поддержке Украины благодаря президенту Анджею Дуде и открытости польских сердец. Это дает основу для более глубоких размышлений над тем, что мы также имеем право на свои интересы", - резюмировал новый глава польского государства.