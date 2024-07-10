Польша должна подготовить армию к "полномасштабному конфликту", - начальник Генштаба

Польша должна подготовить свою армию к "полномасштабному конфликту".
Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, Польша должна найти баланс между обучением армии и безопасностью границы.
Начальник Генштаба также рассказал, что количество войск на восточной границе страны к августу вырастет с 6 до 8 тысяч.
"Сегодня мы должны подготовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа", - отметил Кукула.
Напомним, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о том, что его страна хочет увеличить количество военных на границе с Беларусью.
Позже он уточнил, что Польша хочет реализовать проект "Восточный щит", который предусматривает укрепление границ страны с Россией и Беларусью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.