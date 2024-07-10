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Польща має підготувати армію до "повномасштабного конфлікту", - начальник Генштабу

Фото: польські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща повинна підготувати свою армію до "повномасштабного конфлікту".

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, Польща повинна знайти баланс між навчанням армії та безпекою кордону.

Начальник Генштабу також розповів, що кількість військ на східному кордоні країни до серпня зросте з 6 до 8 тисяч.

"Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу", - зазначив Кукула.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів про те, що його країна хоче збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю.

Пізніше він уточнив, що Польща хоче реалізувати проект "Східний щит", який передбачає зміцнення кордонів країни з Росією та Білоруссю.

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Польща