Польша должна подготовить армию к "полномасштабному конфликту", - начальник Генштаба

Польша должна подготовить свою армию к "полномасштабному конфликту".

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По его словам, Польша должна найти баланс между обучением армии и безопасностью границы.

Начальник Генштаба также рассказал, что количество войск на восточной границе страны к августу вырастет с 6 до 8 тысяч.

"Сегодня мы должны подготовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа", - отметил Кукула.