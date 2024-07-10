Польща має підготувати армію до "повномасштабного конфлікту", - начальник Генштабу

Польща повинна підготувати свою армію до "повномасштабного конфлікту".

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, Польща повинна знайти баланс між навчанням армії та безпекою кордону.

Начальник Генштабу також розповів, що кількість військ на східному кордоні країни до серпня зросте з 6 до 8 тисяч.

"Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу", - зазначив Кукула.