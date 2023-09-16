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Польша намерена построить стену на границе с Россией

Суббота 16 сентября 2023 17:38
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Польша намерена построить стену на границе с Россией Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша намерена в ближайшем будущем построить стену с Россией, в частности с Калининградской областью.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Olsztyn.

"Мы объявили, что сначала начинаем строить периметрическую систему для электронной охраны границы. Затем мы будем создавать соответствующий физический барьер на отдельных участках, а в конечном итоге - по всей длине границы с Кенигсбергским регионом - бывшей Калининградской областью", - заявил он.

Электронный барьер на границе с Россией

Польша начала строительство еще в апреле. Система будет состоять из более чем 3 тысяч камер и 200 километров кабелей обнаружения, которые были установлены примерно на 199 км от Центра наблюдения в штаб-квартире Варминско-Мазурского пограничного отделения в Кентшине.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша планирует завершить строительство электронного барьера на польско-российской границе ориентировочно "на границе сентября и октября".

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