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Польща має намір збудувати стіну на кордоні з Росією

Субота 16 вересня 2023 17:38
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Польща має намір збудувати стіну на кордоні з Росією Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща має намір у найближчому майбутньому побудувати стіну з Росією, зокрема з Калінінградською областю.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Olsztyn.

"Ми оголосили, що спочатку починаємо будувати периметричну систему для електронної охорони кордону. Потім ми будемо створювати відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а в кінцевому підсумку - по всій довжині кордону з Кенігсберзьким регіоном - колишньою Калінінградською областю", - заявив він.

Електронний бар'єр на кордоні з Росією

Польща почала будівництво ще у квітні. Система складатиметься з більш ніж 3 тисяч камер і 200 кілометрів кабелів виявлення, які були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.

Раніше міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща планує завершити будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні орієнтовно "на кордоні вересня та жовтня".

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